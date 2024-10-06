The WarZone: Русские FPV-охотники теперь контролируют все Черное море Использование вертолета как носителя и ретранслятора для дронов-камикадзе — новое слово в тактике морского боя На фото: оператор FPV-дрона В акватории Черного моря противодействовать украинским безэкипажным катерам будут FPV-дроны, запускаемые с вертолетов.