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«Наши основные доноры находятся в США и странах ЕС»: откуда СМИ-иноагенты получили $19 млн с начала СВО

«Наши основные доноры находятся в США и странах ЕС»: откуда СМИ-иноагенты получили $19 млн с начала СВО

С 2022 года несколько крупнейших изданий-иноагентов, занимающих проукраинскую позицию, нарастили бюджеты: за минувшие четыре года они получили более $19 млн грантами и пожертвованиями, прошедшими через официальные отчёты.

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