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Царьград

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Bloomberg: Трамп заключил нефтяную сделку с Венесуэлой

Bloomberg: Трамп заключил нефтяную сделку с Венесуэлой

США и Венесуэла заключили стратегическую нефтяную сделку, поддержанную Дональдом Трампом. NABEP получила право на разработку 17 месторождений, а структура Пентагона — 35% участия.

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