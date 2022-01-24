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Американский эксперт пояснил, как украинцы могут замедлить возможное вторжение России

Американский эксперт пояснил, как украинцы могут замедлить возможное вторжение России

Как считает редактор журнала The National Interest Крис Осборн, который ранее занимался в Пентагоне логистикой и технологиям, американское противотанковое оружие может помочь украинской армии замедлить потенциальное вторжение российских войск.

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