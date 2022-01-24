Американский эксперт пояснил, как украинцы могут замедлить возможное вторжение России

Как считает редактор журнала The National Interest Крис Осборн, который ранее занимался в Пентагоне логистикой и технологиям, американское противотанковое оружие может помочь украинской армии замедлить потенциальное вторжение российских войск.
Как считает редактор журнала The National Interest Крис Осборн, который ранее занимался в Пентагоне логистикой и технологиям, американское противотанковое оружие может помочь украинской армии замедлить потенциальное вторжение российских войск.
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