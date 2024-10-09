Техник лифта не разобрался: В музее выбросили произведение современного искусства, приняв его за мусор

Музею LAM в Нидерландах пришлось доставать из мусора произведение французского художника Александра Лаве в виде двух разрисованных вручную банок пива, поскольку техник лифта принял его за мусор и выбросил.
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