В массовом ДТП под Севастополем пострадали шесть человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля, ФедералПресс. На 58-м км автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии