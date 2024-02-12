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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В массовом ДТП под Севастополем пострадали шесть человек

В массовом ДТП под Севастополем пострадали шесть человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля, ФедералПресс. На 58-м км автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло ДТП с участием трех автомобилей, пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России.

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