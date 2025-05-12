«Думал, что прям там помру»: толпа мигрантов выстрелила в лицо хоккеиста СКА из-за денег

В Санкт-Петербурге молодой хоккеист пришел вернуть долг, но вместо этого был избит толпой приезжих и получил выстрел в лицо из ракетницы В Санкт-Петербурге, участники этнической ОПГ избили молодого местного парня и выстрелили ему в голову из сигнальной ракетницы.
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