Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Думал, что прям там помру»: толпа мигрантов выстрелила в лицо хоккеиста СКА из-за денег

«Думал, что прям там помру»: толпа мигрантов выстрелила в лицо хоккеиста СКА из-за денег

В Санкт-Петербурге молодой хоккеист пришел вернуть долг, но вместо этого был избит толпой приезжих и получил выстрел в лицо из ракетницы В Санкт-Петербурге, участники этнической ОПГ избили молодого местного парня и выстрелили ему в голову из сигнальной ракетницы.

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Комментарии
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Стега Сибиряк
Уже выдали
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8 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Сочувствую нашим солдатам! Сейчас воюют с быдлом: укропным и европейским фашизмом. А по возвращении домой, они столкнуться с другим быдлом: мутантским и чиновным. И с ними тоже придётся воевать.
Ответить
5 час.
Aлексей Boubnov
Уничтожать их как бешеных собак, которые тоже нападают стаей...
Ответить
1 час.
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