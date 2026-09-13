Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе отправился добровольцем в зону Специальной военной операции (СВО).
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Китай встроил капитализм в социализм. Результат налицо. А мы отбросили социализм и вляпались в пещерный капитализм. Результат налицо.
Есть же ещё такие удивительные люди, слава Богу!
Восстановление СССР возможно.