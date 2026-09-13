БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

«Служит России и лично Путину». Экс-генпрокурор Грузии ушел добровольцем на СВО, сформировав свое подразделение

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе отправился добровольцем в зону Специальной военной операции (СВО).

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