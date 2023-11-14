Самая красивая ведьма «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро рассказала об интимном видео с Александром Шепсом

Эстонская участница проекта в прямом эфире призналась, что бывший возлюбленный угрожал ей. фото: соцсетиПоклонники шоу о паранормальных способностях были в восторге, когда узнали о романе одних из самых ярких участников шоу — бывшей модели, эстонской ведьмы Мэрилин Керро и победителя 14-го сезона Александра Шепса.