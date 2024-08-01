NYT: трем обвиняемым в терактах 11 сентября могут заменить смертную казнь на пожизненный срок

Трое обвиняемых в планировании терактов 11 сентября 2001 года, в том числе предполагаемый главный организатор Халид Шейх Мохаммед, согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне .