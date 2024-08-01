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NYT: трем обвиняемым в терактах 11 сентября могут заменить смертную казнь на пожизненный срок

NYT: трем обвиняемым в терактах 11 сентября могут заменить смертную казнь на пожизненный срок

Трое обвиняемых в планировании терактов 11 сентября 2001 года, в том числе предполагаемый главный организатор Халид Шейх Мохаммед, согласились признать вину в обмен на замену смертной казни пожизненным заключением, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне .

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