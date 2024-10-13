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«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Солист группы «Руки ВВерх!» Сергей Жуков, несмотря на бешеную популярность на протяжении 30лет, продолжает оставаться обычным человеком, которому не чуждо сходить в простой ресторан или поехать куда-либо на общественном транспорте.

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