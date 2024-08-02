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Японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с РФ

Японские рыбаки считают, что политика Токио вредит отношениям с РФ

Global Look Press/imagebroker.com/Michael Runkel Японские рыбаки выступают за нормализацию российско-японских отношений и считают одностороннюю проамериканскую политику Токио вредной, рассказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

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