Ребенок погиб после ДТП, которое устроил 15-летний подросток на сибирской трассе

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением В Куйбышевском районе Новосибирской области после аварии с опрокидыванием транспортного средства погиб ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым