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Ребенок погиб после ДТП, которое устроил 15-летний подросток на сибирской трассе

Ребенок погиб после ДТП, которое устроил 15-летний подросток на сибирской трассе

Несовершеннолетний водитель не справился с управлением В Куйбышевском районе Новосибирской области после аварии с опрокидыванием транспортного средства погиб ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

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