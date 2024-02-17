Российско-индийское энергетическое сотрудничество: проблемы и перспективы

Как известно, с весны 2022 года Республика Индия (Бхарат) является крупным импортером российской нефти, нередко сопровождаемой дисконтом, как минимум, в 25%, обусловленным санкционным давлением коллективного Запада на экспорт российского углеводородного сырья.
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