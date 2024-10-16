Лепс остановил концерт в Красноярске из-за поклонницы

Накануне певец выступил в Красноярке, однако мероприятие не обошлось без ЧП. 62-летний Григорий Лепс во время своего выступления в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» в Красноярске резко обратил внимание на одну из зрительниц в первом ряду, попросив её отключить свет от телефона.