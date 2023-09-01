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Агент Черных о выходе КХЛ из ИИХФ: «Начнется хаос. Агенты из-за рубежа будут увозить звездочек. Им наобещают что-то запредельное»

– Как вы относитесь к предложению выйти из Международной федерации хоккея из-за дела Ивана Федотова? – Мы не НХЛ, поэтому последствия, которые могут быть, перевешивают чашу весов.

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