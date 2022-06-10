Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 11 июня

Сегодня, 11 июня, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Временное отключение произойдет по следующим улицам: Крестьянская, 18, 19, 20, 21, 21а, 30, 38, 30Б, Пролетарская, 50, Горького, 61, 67, Советская, 59, 92, Дзержинского, 50.
Популярные статьи
- В Рязани полицейские задержали предполагаемых участников организованного преступного сообщества наркодилеров
- Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников вручил государственные награды военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции
- В Восточном Военном округе современный комбинат питания готов для передачи в эксплуатацию
Свежие комментарии