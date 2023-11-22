Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией

Финляндия решила почти целиком закрыть границу с Россией. Перестанут работать восемь из девяти контрольно-пропускных пунктов (КПП) — все, кроме самого северного Райя-Йоосепи (с российской стороны — Лотта в Мурманской области).
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