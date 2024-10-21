Южноуральцы завоевали три медали чемпионата России по дзюдо

Южноуральские дзюдоистки завоевали медали чемпионата России. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, золотую медаль главного старта сезона завоевала подопечная Ивана Першина Сабина Гилязова в весовой категории до 48 килограммов.