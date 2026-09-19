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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флавио Бриаторе: «Антонелли понемногу перетягивает на свою сторону некоторых болельщиков «Феррари» в Италии»

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе поделился мнением о том, насколько успехи его соотечественника Андреа Кими Антонелли влияют на его популярность в Италии.

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