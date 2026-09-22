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Вгудок

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Суэцкий канал восстановил часть грузопотока после кризиса в Красном море

Суэцкий канал восстановил часть грузопотока после кризиса в Красном море

Через Суэцкий канал в августе 2026 года прошли 1 358 судов — на 27% больше, чем годом ранее. Выручка администрации канала выросла на 56,7%, до $567,1 млн, сообщила Государственная информационная служба Египта.

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