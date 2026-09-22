Суэцкий канал восстановил часть грузопотока после кризиса в Красном море

Через Суэцкий канал в августе 2026 года прошли 1 358 судов — на 27% больше, чем годом ранее. Выручка администрации канала выросла на 56,7%, до $567,1 млн, сообщила Государственная информационная служба Египта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым