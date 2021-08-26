Донбасс Сегодня

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Новости утра 26 августа: Лавров побывал в Вене, водителей проверят по-новому, «Спутник V» оценили в Аргентине

Новости утра 26 августа: Лавров побывал в Вене, водителей проверят по-новому, «Спутник V» оценили в Аргентине

Деньги россиян запретили списывать во внесудебном порядке, Россия заняла 10-е место в таблице УЕФА, четыре самолета Минобороны РФ вывезли людей из Афганистана.

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