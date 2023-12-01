Армия Израиля сообщила о возобновлении боевых действий в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС первым открыл огонь по израильской территорииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за час до официального истечения перемирия объявила воздушную тревогу в израильских поселениях недалеко от сектора Газа.
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