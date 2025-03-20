Минобороны РФ: танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Объекты мешали продвижению штурмовых подразделений Танкисты группировки войск «Восток» ликвидировали на южнодонецком направлении украинские опорные пункты, которые мешали продвижению ВС РФ, сообщили в Министерстве обороны России.
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