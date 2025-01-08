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В Петербурге сократилось число продуктовых магазинов

В Петербурге сократилось число продуктовых магазинов

Алкомаркетов, напротив, стало больше. В Санкт-Петербурге в 2024 году на 10% сократилось количество продуктовых магазинов, включая категории «супермаркет», «гипермаркет», «магазин продуктов» и «алкогольные напитки».

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