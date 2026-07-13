Президент Азербайджана Алиев призвал украинцев не соглашаться на оккупацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинский народ никогда не соглашаться на оккупацию. Соответствующее заявление политик сделал на Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос о совете для Украины, передает Minval Politika.
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