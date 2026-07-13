Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Президент Азербайджана Алиев призвал украинцев не соглашаться на оккупацию

Президент Азербайджана Алиев призвал украинцев не соглашаться на оккупацию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинский народ никогда не соглашаться на оккупацию. Соответствующее заявление политик сделал на Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос о совете для Украины, передает Minval Politika.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии