Сегодня в нашей стране отмечается День народного единства

История праздника связана с событиями 400-летней давности, когда в 1612 году народное ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского изгнало иностранных интервентов из России, положив конец смутному времени.
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