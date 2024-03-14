Школьники района Люблино приняли участие в профориентационном квесте

Ученики школа имени Ф.М. Достоевского приняли участие в профориентационном квесте от Пространства «Лица», цель которого — познакомить участников с различными профессиями Москвы и дать им возможность применить свои знания.
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