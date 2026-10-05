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Татар-информ

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Директора четырех колледжей РТ награждены за патриотическое воспитание студентов

Директора четырех колледжей РТ награждены за патриотическое воспитание студентов

В заключительных мероприятиях Форума классных руководителей и Форума директоров школ, которые прошли в Национальном центре «Россия» в Москве, приняли участие 18 учителей и директоров из Татарстана.

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