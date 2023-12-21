Рассказываю бабушкин рецепт, зелёные квашеные помидоры.

Это очень вкусно. Очень легко.А ещё и полезно никакой химии и уксуса. Рецепт:Зелёные помидоры хорошо вымыть и сложить в большую кастрюлю для удаления солонина, замочить их проточной водой на 1 литр 1 столовая ложка соли и оставить на час.