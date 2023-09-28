Бравый морпех со знаменитой фотографии. Как сложилась судьба лейтенанта Николая Гарановского?

Многие видели фотографию идущего сзади корабля Балтийского моря, увешанного пулеметными лентами и гранатами.
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