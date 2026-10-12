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🚢 В Крыму нашли древние якоря на корабельной стоянке возле мыса Плака В этом году подводная экспедиция под руководством исследователя, офицера и участника СВО Сергея Иванова обнаружила древние якоря на корабельной стоянке возле мыса Плака, рассказал директор Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Вадим Майко.

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