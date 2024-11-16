Видео с мультиплеером Binding of Isaac появилось спустя 13 лет после релиза игры Есл...

Видео с мультиплеером Binding of Isaac появилось спустя 13 лет после релиза игрыЕсли вы уже играли в The Binding of Isaac, то, вероятно, представляете, насколько хаотичной стала бы игра, с добавлением в неё ещё одного игрока.
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