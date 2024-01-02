Немецкое тюнинг-ателье представило семейный минивэн с «огоньком»

Manhart V 350 получил новый обвес, спущенную подвеску и улучшенный двигатель.Manhart V350 Обвес от TopCar Design придает дизайну нотки AMG и включает в себя новую нижнюю панель с впечатляющими воздухозаборниками по углам.
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