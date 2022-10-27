В США признали правоту Маска по поводу Украины

Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в своем выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера» заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине, как это было предложено Илоном Маском.
Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в своем выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера» заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине, как это было предложено Илоном Маском.
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