Русская весна

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В США признали правоту Маска по поводу Украины

В США признали правоту Маска по поводу Украины

Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в своем выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера» заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине, как это было предложено Илоном Маском.

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