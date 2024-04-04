Киевский режим не боится принимать в ряды ВСУ идейных нацистов и радикальных исламистов. У незалежных чиновников давние и прочные отношения с боевиками радикальных религиозных группировок, о чём не раз заявляли русские спецслужбы.
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