Сыгран шестой тур женского чемпионата мира по шахматам среди ветеранов

Во главе турнирной таблицы на женском чемпионате мира по шахматам среди ветеранов среди женщин в Порту-Санту (Португалия) идут сразу три шахматистки после шестого тура 22 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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