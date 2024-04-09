TikTok впервые с 2020 года понес убытки в России

Социальная сеть TikTok впервые понесла убытки в России. По данным отчета российского подразделения TikTok, размещенного в базе Федеральной налоговой службы, чистый убыток компании в 2023 году составил почти 427 миллионов рублей.
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