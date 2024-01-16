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Газета.ру

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Глава жилищного союза Крохин: двухфакторный счетчик поможет сэкономить

Глава жилищного союза Крохин: двухфакторный счетчик поможет сэкономить

Россияне могут сэкономить на оплате счетов за электроэнергию, если установят двухфакторный счетчик. Об этом "Москве 24" рассказал председатель Московского жилищного союза, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

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