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Лавров заявил, что не беспокоится из-за недоверия Запада по поводу крушения Ил-76

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не беспокоится о недоверии «международного сообщества» в лице стран Запада по поводу заявлений Москвы об украинских пленных на потерпевшем крушение самолёте Ил-76 в Белгородской области.

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