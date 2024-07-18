На пять тысяч школьников станет больше с 1 сентября в Новосибирске

К новому учебному году готовятся жители Новосибирска. Численность школьников продолжает расти. «По данным предварительного комплектования, в 2024/2025 учебном году в школах Новосибирска будут обучаться более 220 тыс.
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