Небывалый ажиотаж вокруг Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 в Китае: продажи взлетели на 600%, в розничных магазинах — толпы

Несколько часов назад в Китае стартовали открытые продажи смартфонов Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, и уже есть первые итоги: согласно официальным данным, продажи новых флагманов взлетели на 600% в сравнении с предшественниками.
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