Защищает ли лекарство против диабета от рака: ученые проводят эксперимент на человеке

Англичанка Эбби Ритсон из-за редкой мутации имеет высокий риск рака. Она согласилась испытать на себе новый метод лечения и стала первым в мире человеком, который испробует препарат от диабета против онкологических болезней.
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