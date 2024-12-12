Лидер «Морального кодекса» Мазаев опроверг сообщения о долгах перед ФНС

Лидер группы «Моральный кодекс», советский и российский рок-музыкант Сергей Мазаев в беседе с NEWS.ru опроверг сообщения в СМИ и соцсетях о том, что его разыскивают судебные приставы из-за долгов по налогам в 95 тысяч рублей.
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