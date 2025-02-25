Опрос ВЦИОМ выявил рост сторонников моратория на смертную казнь

Согласно февральскому опросу ВЦИОМ, 49% россиян поддерживают восстановление смертной казни, 26% предпочитают сохранить действующий мораторий, а 15% выступают за полную отмену этой меры наказания, сообщает РБК.
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