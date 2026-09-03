Campbell's Shares Tumble After Dividend Cut As UBS Warns Of "Another Tough Year" Shares of soup-and-snack maker Campbell's tumbled the most in nearly six months in premarket trading after the company swung to a quarterly loss, slashed its dividend, and warned that weakening demand and elevated costs were squeezing margins.
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