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Campbell's Shares Tumble After Dividend Cut As UBS Warns Of "Another Tough Year"

Campbell's Shares Tumble After Dividend Cut As UBS Warns Of "Another Tough Year"

Campbell's Shares Tumble After Dividend Cut As UBS Warns Of "Another Tough Year" Shares of soup-and-snack maker Campbell's tumbled the most in nearly six months in premarket trading after the company swung to a quarterly loss, slashed its dividend, and warned that weakening demand and elevated costs were squeezing margins.

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