США в Ираке уничтожили командира группировки "Катаиб Хезболла"

Американские военные нанесли удар по объектам в Ираке 7 февраля, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболла", которого США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии