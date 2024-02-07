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Газета.ру

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США в Ираке уничтожили командира группировки "Катаиб Хезболла"

США в Ираке уничтожили командира группировки "Катаиб Хезболла"

Американские военные нанесли удар по объектам в Ираке 7 февраля, уничтожив командира группировки "Катаиб Хезболла", которого США считают ответственным за планирование и участие в атаках на свои базы в регионе.

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