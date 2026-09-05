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US Open. 3-й круг. Андреева сыграет с Бартунковой, Рыбакина – со Стародубцевой, Швентек поборется с Бузковой, Гауфф – с Букшей

Мирра Андреева сыграет с Николой Бартунковой в третьем круге US Open. Елена Рыбакина встретится с Юлией Стародубцевой, Коко Гауфф – с Кристиной Букшей.

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