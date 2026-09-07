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«Хотели отпилить руку ножовкой». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказывают о пытках

«Хотели отпилить руку ножовкой». Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказывают о пытках

Российскими и зарубежными правозащитниками рассматриваются свидетельства о военных преступлениях и нарушениях прав человека.

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