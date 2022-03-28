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"Войдем в колею и будем работать": Ольга Дубоделова — о помощи бизнесу ЕАО на фоне санкций

"Войдем в колею и будем работать": Ольга Дубоделова — о помощи бизнесу ЕАО на фоне санкций

Пандемия коронавируса научила бизнес ЕАО быстро адаптироваться к работе в новых обстоятельствах. А потому в условиях антироссийских санкций предприниматели сумеют постепенно войти в колею и продолжить свою деятельность.

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